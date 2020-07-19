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Гаскойн прощается навсегда, свой, но чужой Неаполь и 5 уколов, чтобы сыграть тайм: Джулай – о развязке ЧМ-1990

19 июля 12:30 - Читати українською
Гаскойн прощается навсегда, свой, но чужой Неаполь и 5 уколов, чтобы сыграть тайм: Джулай – о развязке ЧМ-1990
Пол Гаскойн не сдерживает слез, навсегда прощаясь с Кубком мира / Фото с открытых источников
Дмитрий Джулай Дмитрий Джулай

Финальный подкаст из серии воспоминаний о матчах чемпионата мира-1990, которые приняла Италия. Мощная доза ностальгии – гарантирована!

Сегодня в выпуске – четыре последних поединка Италии-90:

– Аргентина – Италия – 1:1, пен. 4:3 (полуфинал)

– ФРГ – Англия – 1:1, пен. 4:3 (полуфинал)

– Италия – Англия – 2:1 (матч за 3-е место);

– ФРГ – Аргентина – 1:0 (финал).

Слушаем!

Драма трех пенальти и президент английского клуба, родом из Солотвино: Джулай – о ЧМ-1990

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20 июля
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