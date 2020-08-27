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Новичок Примеры объявил имя нового тренера – вместо ожидаемого Марадоны пришел другой аргентинец

00:25 - Читати українською
Новичок Примеры объявил имя нового тренера – вместо ожидаемого Марадоны пришел другой аргентинец
Хорхе Альмирон / Ole

Эльче определился с главным тренером, который поведет команду в первом сезоне после возвращения в элиту.

Новым наставником "бело-зеленых" стал Хорхе Альмирон, информирует официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на сезон 2020/21.

Торрес озвучил желание стать тренером

Эльче неожиданно решил уволить Хосе Рохо Мартина после успешного завершения плей-офф Сегунды. Фаворитом на вакантное место называли Диего Марадону, но владелец Эльче, аргентинский бизнесмен Кристиан Брагарник, сделал ставку на другого своего соотечественника.

Добавим, что последним клубом 49-летнего Альмирона был саудовский Аль-Шабаб, в котором он задержался лишь на сезон 2019/20.

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Теги
Эльче Эльче Испания Диего Диего Марадона Хорхе Хорхе Альмирон
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