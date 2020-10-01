Легендарний Дієго Марадона знайшов оригінальний метод захиститись від коронавірусу на стадіоні.

Аргентинець разом зі своїм сином надягнули захисні шоломи, які нагадують космічні скафандри, аби убезпечитися від зараження коронавірусом, повідомляє TNTSports.

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Цікаво, що Дієго Армандо при цьому керував командою – його Хімнасія Ла-Плата проводила товариську зустріч.

Нагадаємо, Марадона очолив аргентинський клуб у вересні 2019 року та трохи покращив стан його справ – Хімнасія піднялась на 19 місце з 24-го, хоча була головним аутсайдером місцевої першості.

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