Марадона эпическим танцем отпраздновал первую победу во главе Химнасии

Легендарный Диего Марадона, ныне работающий с Химнасией Ла-Плата, продолжает эпатировать футбольную публику.

Культовый аргентинец неистово отпраздновал дебютную победу во главе "волков".

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Химнасия в поединке аутсайдеров одолела Годой Крус (4:2) на выезде. Эта победа в поединке 9-го тура аргентинской Суперлиги стала первой для дона Диего во главе команды из Ла-Платы. Такой успех Марадона отпраздновал послематчевым танцем в раздевалке.

К слову, 3 очка в матче с конкурентом в борьбе за выживание позволили Химнасии подняться со дна турнирной таблицы. "Гимнасты" теперь идут на предпоследнем, 23-м месте, имея в активе 4 очка. Годой Крус занимает последнее место (3 пункта).

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