toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ СК ДНІПРО-1 - ШАХТАР АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ДИНАМО

Марадона епічним танцем відсвяткував першу перемогу на чолі Хімнасії

09:30 14 Читать на русском
Марадона епічним танцем відсвяткував першу перемогу на чолі Хімнасії
Дієго Марадона / фото із соцмереж

Легендарний Дієго Марадона. який нині працює із Хімнасією Ла-Плата, продовжує епатувати футбольну публіку.

Культовий аргентинець несамовити відсвяткував дебютну перемогу на чолі "вовків".

Гравці Мілана не потисли руку Джампаоло у перерві матчу з Дженоа – курйоз дня

Хімнасія у двобої аутсайдерів здолала Годой Крус (4:2) на виїзді. Ця перемога в поєдинку 9-го туру аргентинської Суперліги стала першою для дона Дієго на чолі команди з Ла-Плати. Цей успіх Марадона відсвяткував післяматчевим танцем у роздягальні.

До слова, 3 очки в матчі з конкурентом у боротьбі за виживання дозволили Хімнасії піднятися із дна турнірної таблиці. "Гімнасти" тепер ідуть на передостанньому, 23-му місці, маючи в активі 4 очки. Годой Крус посідає останнє місце (3 пункти).

"Я помітив стволи – думав, що нас усіх повбивають". Роман Марадони із "Наполі" і ще кілька крутих історій

blog_ava
Головні новини футболу 5 жовтня: Десна повернулася на одноосібне 2 місце УПЛ, Ліверпуль і Реал відірвалися на чолі ліг
07:00
434
Теги
Дієго Марадона Дієго Марадона футбольні курйози Відеоновини Годой Крус Годой Крус Хімнасія Хімнасія Світ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
54
хв
Фіорентина
13:30
Удінезе
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук