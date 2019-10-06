Марадона епічним танцем відсвяткував першу перемогу на чолі Хімнасії

Легендарний Дієго Марадона. який нині працює із Хімнасією Ла-Плата, продовжує епатувати футбольну публіку.

Культовий аргентинець несамовити відсвяткував дебютну перемогу на чолі "вовків".

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Хімнасія у двобої аутсайдерів здолала Годой Крус (4:2) на виїзді. Ця перемога в поєдинку 9-го туру аргентинської Суперліги стала першою для дона Дієго на чолі команди з Ла-Плати. Цей успіх Марадона відсвяткував післяматчевим танцем у роздягальні.

До слова, 3 очки в матчі з конкурентом у боротьбі за виживання дозволили Хімнасії піднятися із дна турнірної таблиці. "Гімнасти" тепер ідуть на передостанньому, 23-му місці, маючи в активі 4 очки. Годой Крус посідає останнє місце (3 пункти).

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