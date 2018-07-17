Марадона эффектно появился на стадионе Динамо Брест

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона в очень необычный способ прибыл на стадион Динамо Брест.

Эпатажный аргентинец не перестает удивлять своими выходками.

На этот раз Марадона появился на стадионе своего нового клуба на впечатляющем внедорожнике. Диего прокатился по стадиону приветствуя на трибунах белорусских фанатов, которые пришли посмотреть на легенду мирового футбола.

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Напомним, в Бресте Марадона будет выполнять функции председателя правления клуба местного Динамо.

Стоит отметить, что за Динамо Брест выступает известный украинец – Артем Милевский.

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