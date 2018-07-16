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Марадона посетил матч Динамо Брест и тепло обнял Милевского

22:33 86 Читати українською
Марадона посетил матч Динамо Брест и тепло обнял Милевского
Диего Марадона / фото: ФК Динамо Брест

Председатель правления Динамо Брест Диего Марадона посетил поединок чемпионата Беларуси против Шахтера.

Диего Марадона, который сегодня прибыл в Беларусь, посетил матч 16 тура первенства Беларуси Динамо Брест – Шахтер Солигорск, информирует официальный сайт брестского клуба.

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Перед началом матча легендарный аргентинец поздоровался со всеми игроками. В частности, Марадона тепло обнял украинского нападающего Артема Милевского. Сам поединок, кстати, завершился поражением Динамо со счетом 1:3.

К слову, недавно контракт с Динамо Брест подписал еще один украинец – Александр Нойок.

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Теги
Мир Артем Милевский Артем Милевский Диего Марадона Диего Марадона Беларусь Динамо Брест Динамо Брест
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