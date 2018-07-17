Марадона ефектно з'явився на стадіоні Динамо Брест

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона у дуже незвичний спосіб прибув на стадіон Динамо Брест.

Епатажний аргентинець не перестає дивувати своїми витівками.

На цей раз Марадона з'явився на стадіоні свого нового клубу на вражаючому позашляховику. Дієго проїхався по стадіону вітаючи на трибунах білоруських фанів, які прийшли подивитись на легенду світового футболу.

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Нагадаємо, у Бресті Марадона виконуватиме функції голови правління клубу місцевого Динамо.

Варто відзначити, що за Динамо Брест виступає відомий українець – Артем Мілевський.

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