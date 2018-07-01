Марадона снова зажигает на ЧМ-2018 – французский поцелуй с блондинкой на глазах Роналдо и реакция на вылет Аргентины

Чемпион мира-1986, легендарный Диего Марадона посетил матч 1/8 финала Чемпионата мира 2018 Франция – Аргентина, в котором его земляки во главе с Лео Месси вылетели из турнира.

Весь мир облетели фото, как Марадона тыкал средние пальцы и едва не был госпитализирован во время матча группового турнира ЧМ-2018 Нигерия – Аргентина. Он даже готов заплатить прилизительно 10 тысяч евро за информацию о том, кто распространил фейковую новость о смерти легенды. На этот раз Диего Армандо был значительно более миролюбивым, хотя не менее ярко демонстрировал свои эмоции.

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Эффектные поцелуи с девушкой Росио Олива, которая на 30 лет моложе (на глазах у бразильца Роналдо, которому это было не очень по душе), взрывы радости и отчаяния, а также награда от губернатора Татарстана.

В общем Марадона значительно легче пережил вылет Аргентины, чем ее проход в плей-офф. Целебное воздействие на него имела блондинка в форме сборной с его фамилией.

Марадона прокомментировал вылет Месси с ЧМ-2018