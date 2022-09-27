Клуб из ОАЭ подготовил стильную презентацию для бывшего защитника Ромы и Наполи Костаса Маноласа. Но что-то пошло не так: реакция футболиста на рык льва на съемках стала вирусной.

Бывший защитник сборной Греции Костас Манолас попал в курьёзную ситуацию на своей презентации в эмиратском клубе Шарджа. Греческий защитник позировал в футболке своей новой команды рядом со львом. Но когда лев неожиданно зарычал, Манолас потерял самообладание, испугался и сразу же убежал от животного подальше.

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Агрессивному поведению льва есть оправдание, информирует Gazzetta.gr. В комментарии изданию дрессировщик Хумайд Абдулла Альбукайс обвинил Маноласа в шестичасовом опоздании. Также дрессировщик сказал, что после инцидента с рыком льва Манолас отказался продолжать участвовать в съёмках.

Отмечается, что этот лев принадлежит одному из самых богатых людей в Дубае, у которого есть собственный зоопарк с тиграми, гепардами, дикими кошками и львами.

Напомним, что Манолас перешел в Шарджу из Олимпиакоса в сентябре.

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