Защитник Костас Манолас присоединился к Шардже, сообщает пресс-служба клуба. Договор рассчитан на 2 года.

Провальные экс-игроки Барселоны бросают вызов Реброву и Ярмоленко – Пьянич и Алькасер организовали разгром соперника

Лучшие годы карьеры грека прошли в клубах итальянской Серии А – Роме и Наполи. В частности, он стал автором решающего гола в ворота Барселоны, выведя римлян в полуфинал ЛЧ 2017/18. Зимой 31-летний Манолас вернулся из Неаполя в Олимпиакос, но решил не задерживаться на родине.

Напомним, ранее Шарджа подписала именитых Пако Алькасера и Миралема Пьянича. После 3 туров чемпионата ОАЭ команда уходит без потерь и имеет хорошие шансы забрать титул, принадлежащий Аль-Айну Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко.

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