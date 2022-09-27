Клуб з ОАЕ підготував стильну презентацію для колишнього захисника Роми та Наполі Костаса Маноласа. Але щось пішло не так: реакція футболіста на рик лева на зйомках стала вірусною.

Колишній захисник збірної Греції Костас Манолас потрапив до курйозної ситуації на своїй презентації в еміратському клубі Шарджа. Грецький захисник позував у футболці своєї нової команди поряд із левом. Але коли лев несподівано загарчав, Манолас втратив самовладання, злякався і одразу втік від тварини подалі.

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Агресивній поведінці лева є виправдання, повідомляє Gazzetta.gr. У коментарі виданню дресувальник Хумайд Абдулла Альбукайс звинуватив Маноласа у шестигодинному запізненні. Також дресувальник сказав, що після інциденту з риком лева Манолас відмовився продовжувати брати участь у зйомках.

Зазначається, що цей лев належить одному з найбагатших людей у ​​Дубаї, який має власний зоопарк з тиграми, гепардами, дикими кішками та левами.

Нагадаємо, що Манолас перейшов до Шарджі з Олімпіакоса у вересні.

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