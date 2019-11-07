Мане признался, что способно заставить его пойти на симуляцию на футбольном поле

Нападающий Ливерпуля Садио Мане в шутку заявил, что благосклонно относится, к симуляции, если это может принести пользу его команде.

"Если "дайвинг" поможет мне заработать пенальти, я сделаю это! Почему бы и нет? Но Клопп сказал все верно: я не симулирую.

Клопп прокомментировал острый выпад Гвардиолы в сторону Мане

В матче с Астон Виллой со стороны их игрока контакт был однозначным. Возможно, это был не пенальти, и судья не назначил его, а показал мне желтую карточку. Честно говоря, у меня нет никаких проблем с этим.

Это то, что я хочу продолжать делать. Если я зарабатываю пенальти, то это – пенальти. Если пенальти нет, то его – нет. Но это никогда не изменит того, как я играю или как я делаю свое дело", – цитирует Мане Sky sports.

Джейми Реднапп: Гвардиола просто боится Мане

После победы мерсисайдцев в матче 11-го тура АПЛ против Астон Виллы (2:1) главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заявил, что иногда решающие голы на последних минутах Ливерпуль забивает благодаря "дайвингу" сенегальца. В ответ на это тренер "красных" Юрген Клопп заявил, что Мане – не симулянт.