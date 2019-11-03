Гвардиола обратил внимание на дайвинг в исполнении Мане

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола отметил особые умения звездного форварда Ливерпуля – Садио Мане.

"За последние два года такое происходило с Ливерпулем много раз. Все потому, что Мане обладает особым талантом. Иногда он "ныряет", иногда – забивает невероятные мячи в концовке матча. Он талант.

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Когда такое происходит один или два раза, то можно утверждать, мол, "нам повезло, нам повезло". Но в последние годы это случалось очень часто, поэтому, на мой взгляд, у них есть особая черта характера, которая позволяет делать это.

Мы победили, но Ливерпуль тоже выиграл. Когда они столько матчей выигрывают на последних минутах, то это говорит об особом характере. Когда Манчестер Сити выиграл чемпионат, набрав 100 очков, мы в 4 из 5 матчей побеждали на последних минутах", – цитирует Гвардиолу ВВС.

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Напомним, Садио Мане стал главным героем камбэка Ливерпуля в матче против Астон Виллы (2:1). Сенегалец отличился ассистом и голом, хотя первый тайм был для него провальным – нападающий "красных" даже получил желтую карточку за симуляцию.