Мане зізнався, що здатне змусити його вдатися до симуляцій на футбольному полі

Нападник Ліверпуля Садьйо Мане жартома заявив, що прихильно ставиться до симуляцій, якщо це може принести користь його команді.

"Якщо "дайвінг" допоможе мені заробити пенальті, я зроблю це! Чому б і ні? Але Клопп сказав все вірно: я не симулюю.

Клопп прокоментував гострий випад Гвардіоли на адресу Мане

У матчі з Астон Віллою з боку їхнього гравця контакт був однозначним. Можливо, це був не пенальті, і суддя не призначив його, а показав мені жовту картку. Чесно кажучи, у мене немає ніяких проблем з цим.

Це те, що я хочу продовжувати робити. Якщо я заробляю пенальті, то це – пенальті. Якщо пенальті немає, то його – немає. Але це ніколи не змінить того, як я граю або як я роблю свою справу", – цитує Мане Sky sports.

Джеймі Реднапп: Гвардіола просто боїться Мане

Після перемоги мерсисайдців в матчі 11-го туру АПЛ проти Астон Вілли (2:1) головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола заявив, що іноді вирішальні голи на останніх хвилинах Ліверпуль забиває завдяки "дайвінгу" сенегальця. У відповідь на це тренер "червоних" Юрген Клопп заявив, що Мане – не симулянт.