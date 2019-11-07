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Мане зізнався, що здатне змусити його вдатися до симуляцій на футбольному полі

20:19 170 Читать на русском
Мане зізнався, що здатне змусити його вдатися до симуляцій на футбольному полі
Садьйо Мане / Getty images

Нападник Ліверпуля Садьйо Мане жартома заявив, що прихильно ставиться до симуляцій, якщо це може принести користь його команді.

"Якщо "дайвінг" допоможе мені заробити пенальті, я зроблю це! Чому б і ні? Але Клопп сказав все вірно: я не симулюю.

Клопп прокоментував гострий випад Гвардіоли на адресу Мане

У матчі з Астон Віллою з боку їхнього гравця контакт був однозначним. Можливо, це був не пенальті, і суддя не призначив його, а показав мені жовту картку. Чесно кажучи, у мене немає ніяких проблем з цим.

Це те, що я хочу продовжувати робити. Якщо я заробляю пенальті, то це – пенальті. Якщо пенальті немає, то його – немає. Але це ніколи не змінить того, як я граю або як я роблю свою справу", – цитує Мане Sky sports.

Джеймі Реднапп: Гвардіола просто боїться Мане

Після перемоги мерсисайдців в матчі 11-го туру АПЛ проти Астон Вілли (2:1) головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола заявив, що іноді вирішальні голи на останніх хвилинах Ліверпуль забиває завдяки "дайвінгу" сенегальця. У відповідь на це тренер "червоних" Юрген Клопп заявив, що Мане – не симулянт.

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Садьйо Мане Садьйо Мане Ліверпуль Ліверпуль Англія
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