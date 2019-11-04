Джейми Реднапп: Гвардиола просто боится Мане

Бывший полузащитник Ливерпуля, а ныне – телевизионный эксперт Джейми Реднапп прокомментировал высказывания главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы про нападающего мерсисайдцев Садьйо Мане.

"Слова Гвардиолы о Мане и симуляции стали для меня неожиданностью. Нечасто услышишь от тренера подобные вещи об игроке другой команды, но я не думаю, что он пытается завести Садьйо накануне матча на Энфилде. Это не были игры разума. Думаю, Гвардиола по-настоящему боится Мане и все время думает об опасности, которую тот несет. Хосеп знает, что это самый важный игрок Ливерпуля. Садьйо – элемент номер один в команде Клоппа, что он и доказал в матче с Астон Виллой", – написал Реднапп в своей колонке в издании Daily Mail.

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Напомним, в последнем туре АПЛ Ливерпуль только на последних секундах в добавленное время благодаря голу Мане сумел вырвать победу над Астон Виллой (2:1). Наставник нашего Александра Зинченко тогда заявил, что у Садьйо есть особый талант – иногда он симулирует, а иногда забивает невероятные голы на последних минутах.

Уже в ближайшем туре, 10 ноября, Гвардиола и Мане встретятся в очном поединке в Ливерпуле. Матч начнется в 19:30.

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