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Клопп прокомментировал острый выпад Гвардиолы в сторону Мане

17:10 98 Читати українською
Клопп прокомментировал острый выпад Гвардиолы в сторону Мане
Главное оружие Юргена Клоппа – Садио Мане / Фото из открытых источников

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп на пресс-конференции перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов против Генка прокомментировал слова Хосепа Гвардиолы в адрес игрока мерсисайдцев Садио Мане.

 

"Я не в настроении сейчас говорить о Манчестер Сити. Понравилось ли мне то, что он сказал о нашем игроке? Не очень. Садио – не симулянт. В матче с Астон Виллой был контакт. Может эпизод и не тянул на пенальти, но контакт однозначно был", – приводит слова Клоппа издание Readliverpoolfc.com.

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Напомним, в последнем туре АПЛ Ливерпуль лишь на последних секундах в добавленное время благодаря голу Мане сумел выцарапать победу над Астон Виллой (2:1). Наставник нашего Александра Зинченко тогда заявил, что у Садио есть особый талант – иногда он симулирует, а иногда забивает невероятные голы на последних минутах.

Уже в ближайшем туре, 10 ноября, Гвардиола и Мане встретятся в очном поединке в Ливерпуле. Матч начнется в 19:30.

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Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Юрген Клопп Юрген Клопп Ливерпуль - Манчестер Сити Садио Мане Садио Мане Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Сити Англия
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