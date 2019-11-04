Клопп прокомментировал острый выпад Гвардиолы в сторону Мане

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп на пресс-конференции перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов против Генка прокомментировал слова Хосепа Гвардиолы в адрес игрока мерсисайдцев Садио Мане.

"Я не в настроении сейчас говорить о Манчестер Сити. Понравилось ли мне то, что он сказал о нашем игроке? Не очень. Садио – не симулянт. В матче с Астон Виллой был контакт. Может эпизод и не тянул на пенальти, но контакт однозначно был", – приводит слова Клоппа издание Readliverpoolfc.com.

Джейми Реднапп: Гвардиола просто боится Мане

Напомним, в последнем туре АПЛ Ливерпуль лишь на последних секундах в добавленное время благодаря голу Мане сумел выцарапать победу над Астон Виллой (2:1). Наставник нашего Александра Зинченко тогда заявил, что у Садио есть особый талант – иногда он симулирует, а иногда забивает невероятные голы на последних минутах.

Уже в ближайшем туре, 10 ноября, Гвардиола и Мане встретятся в очном поединке в Ливерпуле. Матч начнется в 19:30.

Расизм, страхітлива травма, приниження Баварії та Барси, Вокер підриває Зінченка, а Фонсека в порядку – огляд вікенду