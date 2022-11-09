Садио Мане травмировался – до ЧМ-2022 менее двух недель / Getty Images

Во вчерашнем матче Бавария – Вердер (6:1) Мане отыграл всего 19 минут. Вместо форварда, который в сезоне 2022/23 забил 11 голов во всех турнирах, вышел Лерой Сане. После поединка Юлиан Нагельсманн оценил состояние подопечного.

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"Он получил удар по голени. Это очень неудобное место. Надо сделать рентген, чтобы прояснить ситуацию", – цитирует Нагельсманна официальный сайт Баварии.

Новость о травме Мане прежде всего волнует сборную Сенегала, которая уже через неделю начнет подготовку к ЧМ в Катаре. Первый матч на чемпионате мира-2022 Сенегал сыграет 21 ноября. Соперниками сильнейшей команды Африки станут Нидерланды. Также в этой группе сыграют Катар и Эквадор.

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