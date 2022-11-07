"Футбол 24" предлагает вспомнить тех, кто не сыграет на Мундиале, несмотря на свой талант.

До старта ЧМ-2022 осталось чуть больше двух недель. "Футбол 24" сформировал символическую сборную игроков, которые по тем или иным причинам не смогут принять участие в предстоящем мировом форуме и будут смотреть чемпионат мира по телевизору.

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