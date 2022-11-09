Нападник Баварії Садьйо Мане через проблеми зі здоров'ям достроково завершив поєдинок 14-го туру Бундесліги проти Вердера.

Садьйо Мане травмувався – до ЧС-2022 менше двох тижнів / Getty Images

У вчорашньому матчі Баварія – Вердер (6:1) Мане відіграв лише 19 хвилин. Замість форварда, який у сезоні 2022/23 забив 11 голів у всіх турнірах, вийшов Лерой Сане. Після поєдинку Юліан Нагельсманн оцінив стан підопічного.

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"Він отримав удар по гомілці. Це дуже незручне місце. Треба зробити рентген, щоб прояснити ситуацію", – цитує Нагельсманна офіційний сайт Баварії.

Новина про травму Мане передусім хвилює збірну Сенегалу, яка вже за тиждень розпочне підготовку до ЧС у Катарі. Перший матч на чемпіонаті світу-2022 Сенегал зіграє 21 листопада. Суперниками найсильнішої команди Африки стануть Нідерланди. Також у цій групі зіграють Катар та Еквадор.

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