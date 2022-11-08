Бундеслига, 14 тур

Бавария – Вердер – 6:1

Голы: Мусиала, 6, Гнабри, 22, 28, 82, Горецка, 26, Тель, 84 – Юнг, 10

Бохум – Боруссия М – 2:1

Голы: Антви-Аджей, 9, Хофманн, 12 – Плеа, 62

Штутгарт – Герта – 2:1

Голы: Гирасси, 3, Мавропанос, 90+8 – Люкебакио, 19

Бавария наконец-то закрепила лидерство. Сегодня мюнхенцы разбили Вердер. Мусиала быстро открыл счет, Вердер отыгрался (классная комбинация на правом фланге), но в середине первого тайма хозяева забили еще трижды. Гнабри оформил красивый дубль, а Горецка воспользовался пасом Киммиха.

Вольфсбург обыграл Боруссию – Дортмунд потерпел 5 поражение в чемпионате и рискует отпустить Баварию

В конце встречи Бавария добила соперника еще двумя голами. Гнабри записал на себя хет-трик, после чего Тель сольным проходом завершил дело. Мюнхен победил, набрал 31 очко и увеличил отрыв от конкурентов до 4 баллов.

Бохум удержал победу на Гладбахом. Хозяева забили два ранних гола. Второй вообще стал подарком, когда оборона и вратарь Боруссии не разобрались. Гладбах сократил отставание, а на последних минутах, казалось, вырвал ничью голом Бенсебайни. Однако VAR отменил взятие ворот из-за офсайда.

Бохум набрал 10 очков и приблизился к спасительному 15 месту. Его конкуренты – Герта и Штутгарт – играли в параллельном матче. Штутгарт с последнего углового забил победный гол.