Мане из собственного кармана решил помочь фанатам поддержать сборную Сенегала в полуфинале Кубка африканских наций, оплатив поездку в Камерун 50 болельщикам, сообщает журналист Рахман Осман в своем твиттере.

Буркина-Фасо – Сенегал – 1:3 – видео голов и обзор полуфинала Кубка Африки

Сенегальцы вышли в финал, а Садьо уже дал обещание пригласить еще большее количество болельщиков на решающий матч турнира.

Напомним, Мане стал героем матча 1/2 финала против Буркина-Фасо – звезда Ливерпуля забил гол и отдал ассист, а Сенегал победил со счетом 3:1.

Мане вывел Сенегал в финал Кубка Африки – гол, ассист и вся игра вокруг звезды Ливерпуля