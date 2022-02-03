Мане оплатил поездку на полуфинал КАН-2022 для болельщиков – благородный поступок может повториться перед финалом
Звезда сборной Сенегала Садьо Мане помогает болельщикам национальной команды поддержать любимцев в завершающих стадиях КАН-2022.
Мане из собственного кармана решил помочь фанатам поддержать сборную Сенегала в полуфинале Кубка африканских наций, оплатив поездку в Камерун 50 болельщикам, сообщает журналист Рахман Осман в своем твиттере.
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Сенегальцы вышли в финал, а Садьо уже дал обещание пригласить еще большее количество болельщиков на решающий матч турнира.
Напомним, Мане стал героем матча 1/2 финала против Буркина-Фасо – звезда Ливерпуля забил гол и отдал ассист, а Сенегал победил со счетом 3:1.
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