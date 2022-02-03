Сенегал одолел Буркина-Фасо и вышел в финал КАН. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Все события произошли во втором тайме. Абду Диалло и Идрисса Гуйе вывели Сенегал вперед, Ибрагим Туре сократил отставание, но Садьо Мане установил конечный счет на табло.

Мане вывел Сенегал в финал Кубка Африки – гол, ассист и вся игра вокруг звезды Ливерпуля