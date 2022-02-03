Буркина-Фасо – Сенегал – 1:3 – видео голов и обзор полуфинала Кубка Африки
11:28 - Читати українською
Сенегал одолел Буркина-Фасо и вышел в финал КАН. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
Все события произошли во втором тайме. Абду Диалло и Идрисса Гуйе вывели Сенегал вперед, Ибрагим Туре сократил отставание, но Садьо Мане установил конечный счет на табло.
Мане вывел Сенегал в финал Кубка Африки – гол, ассист и вся игра вокруг звезды Ливерпуля
Победа означала, что "Львы Теранги" сыграют в финале Кубка африканских наций 2022 года. Вторую путевку между собой разыграют национальные команды Камеруна и Египта уже сегодня, 3 февраля.
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