Мане оплатив поїздку на півфінал КАН-2022 для уболівальників – благородний вчинок може повторитись перед фіналом
Зірка збірної Сенегалу Садьйо Мане допомагає уболівальникам національної команди підтримати улюбленців у завершальних стадіях КАН-2022.
Мане з власної кишені вирішив допомогти фанатам підтримати збірну Сенегалу у півфіналі Кубка африканських націй, оплативши поїздку в Камерун 50 вболівальникам, повідомляє журналіст Рахман Осман у своєму твіттері.
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Сенегальці вийшли до фіналу, а Садьйо вже дав обіцянку запросити ще більшу кількість вболівальників на вирішальний матч турніру.
Нагадаємо, Мане став героєм матчу 1/2 фіналу проти Буркіна-Фасо – зірка Ліверпуля забив гол та віддав асист, а Сенегал переміг з рахунком 3:1.
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