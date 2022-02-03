Мане з власної кишені вирішив допомогти фанатам підтримати збірну Сенегалу у півфіналі Кубка африканських націй, оплативши поїздку в Камерун 50 вболівальникам, повідомляє журналіст Рахман Осман у своєму твіттері.

Буркіна-Фасо – Сенегал – 1:3 – відео голів та огляд півфіналу Кубка Африки

Сенегальці вийшли до фіналу, а Садьйо вже дав обіцянку запросити ще більшу кількість вболівальників на вирішальний матч турніру.

Нагадаємо, Мане став героєм матчу 1/2 фіналу проти Буркіна-Фасо – зірка Ліверпуля забив гол та віддав асист, а Сенегал переміг з рахунком 3:1.

Мане вивів Сенегал у фінал Кубка Африки – гол, асист і вся гра навколо зірки Ліверпуля