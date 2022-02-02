Кубок Африки, полуфинал

Буркина-Фасо – Сенегал – 1:3

Голы: Туре, 82 – Диалло, 70, І.Гуйе, 76, Мане, 87

Больше борьбы, чем футбола

Команды начали в очень рваном темпе. Футболисты фолили чаще, чем били по воротам. Менди и Баяла ударились бровями, потом Куяте и Коффи вместе подлетели в воздух и ужасно приземлились. Обоих вынесли на носилках, но хавбек Сенегала оправился, а голкипера Буркина-Фасо пришлось заменить.

Целостной картины матча не было. Много остановок, много споров с арбитрами. Сенегал больше контролировал мяч, но не мог показать свой класс, а Буркина-Фасо в статусе аутсайдера была не против такого хода событий. Ни одна из команд не давала качественного футбола.

Мане тянул Сенегал на себе...

Сенегал без блеска выиграл свою группу, забив всего один гол за три матча. И тот с пенальти на последних секундах. Звездная команда имеет явные проблемы с реализацией, а кое-где с созданием моментов тоже. Эта беда проявилась с Кабо-Верде в четвертьфинале и сегодня.

Первую хорошую комбинацию "Львы Теранги" построили в середине первого тайма, когда Сисс навесил с фланга, а Динг головой расстреливал ворота в упор. До этого и после этого почти вся острота исходила от Мане. Садио каждое касание к мячу пытался превратить в нечто интересное.

Дриблинг (6 попыток, 100% успешности) с дальними ударами, хитрые передачи в разрез (5 пасов под удар), рывки в свободные зоны. Форвард Ливерпуля вместе с Сиссом регулярно взрывали фланг. Мане претендовал на пенальти, когда упал в штрафной после столкновения с Каборе – арбитр справедливо проигнорировал эпизод.

Под занавес первого тайма судья все же назначил 11-метровый, когда Гуйе с паса Мане бил по воротам. Тапсоба заблокировал удар. Как показалось главному судье – рукой. Однако, после просмотра VAR пенальти отменили. Был еще один шанс у Мане, но мощный удар под штангу взял вратарь.

...и вытащил! А еще помогли стандарты

Менди тоже не сидел без работы. Буркина-Фасо отвечала редко, но свои полумоменты имела. Траоре несколько раз вырывался на удар: где-то слабо пробил, где-то заблокировали, где-то не попал. Голкипер Челси по-настоящему спас Сенегал после удара Банде в ближний угол.

Однако в конце матча сенегальцы все же показали свое мастерство. Помогли стандарты. Первый гол "Львов Теранги" получился курьезным и изысканным одновременно. Подача с углового, Кулибали пытается пробить через себя, но вышел пас на Диалло, а защитник ПСЖ обработал мяч коленом и расстрелял ворота.

Со следующего стандарта Сенегал мог удвоить преимущество, но Папе Гуйе с выгодной позиции не попал в ворота. Пришлось еще раз включиться Мане. Лидер команды на краю поля обворовал Дайо и выкатил идеальный пас под удар – Бамба Динг и Идрисса Гуйе вдвоем затолкали мяч в сетку.

Буркина Фасо вернула интригу. Траоре разогнал атаку, Каборе прострелил, а Туре замкнул. Впрочем, сенегальцы третьим голом сняли все вопросы. Снова засиял Мане. Сарр подстерег ошибку соперников и бросил Садио в прорыв. Мерсисайдец пробежал с мячом пол поля, вышел один на один с вратарем и мастерски его переиграл. Эффектная точка! Сенегал второй раз подряд выходит в финал Кубка Африки.

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