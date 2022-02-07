Мане и Ко заставили страну сходить с ума – Сенегал устроил невероятное празднование победы на КАН
7 февраля 23:12 - Читати українською
Сборная Сенегала вместе со своими болельщиками наслаждается успехом.
осн. час ( 0 : 0 )
пен. ( 4 : 2 )
завершено
Накануне Сенегал обыграл Египет в финале Кубка Африканских наций. Победителя определила серия пенальти.
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Первый трофей в истории сборной вместе с футболистами вышли отпраздновать десятки тысяч болельщиков.
Стоит отметить, что до успеха в этом году Сенегал еще дважды играл в финалах Кубка Африканских наций, но проигрывал и в 2002, и в 2019.
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