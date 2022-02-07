Накануне Сенегал обыграл Египет в финале Кубка Африканских наций. Победителя определила серия пенальти.

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Первый трофей в истории сборной вместе с футболистами вышли отпраздновать десятки тысяч болельщиков.

Стоит отметить, что до успеха в этом году Сенегал еще дважды играл в финалах Кубка Африканских наций, но проигрывал и в 2002, и в 2019.

Сенегал впервые в истории выиграл Кубок Африки, одолев Египет в серии пенальти – Мане вколотил победный гол