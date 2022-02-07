Кубок Африки-2021 завершился триумфом Сенегала над Египтом в финале. Организаторы турнира после матча вручили индивидуальные награды некоторым участникам.

Лучшим игроком Кубка африканских наций был признан Садьо Мане, сообщает пресс-служба турнира. Именно капитан Сенегала реализовал решающий пенальти в финале.

Арбитр финала Кубка Африки разозлился на Салаха и демонстративно поставил его на место.

Тренерскую награду получил наставник триумфаторов Алью Сиссе. Еще один приз к активу Сенегала стал заслугой Эдуара Мэнди. Он – лучший голкипер.

В бомбардирской гонке победил нападающий сборной Камеруна Венсан Абубакар, наколотивший 8 мячей. Звание лучшего молодого игрока отправилось к Иссе Каборе из Буркина-Фасо.

Сенегал впервые в истории выиграл Кубок Африки, одолев Египет в серии пенальти – Мане вколотил победный гол.

Current Senegal manager Aliou Cissé wins the best manager award in the #TotalEnergiesAFCON2021 #AFCON2021 pic.twitter.com/wnUkuscvV2 — #TotalEnergiesAFCON2021 (@CAF_Online) February 7, 2022