Доминация Сенегала: КАН раздал награды лучшему тренеру, игроку и бомбардиру турнира
Кубок Африки-2021 завершился триумфом Сенегала над Египтом в финале. Организаторы турнира после матча вручили индивидуальные награды некоторым участникам.
Лучшим игроком Кубка африканских наций был признан Садьо Мане, сообщает пресс-служба турнира. Именно капитан Сенегала реализовал решающий пенальти в финале.
Арбитр финала Кубка Африки разозлился на Салаха и демонстративно поставил его на место.
Тренерскую награду получил наставник триумфаторов Алью Сиссе. Еще один приз к активу Сенегала стал заслугой Эдуара Мэнди. Он – лучший голкипер.
В бомбардирской гонке победил нападающий сборной Камеруна Венсан Абубакар, наколотивший 8 мячей. Звание лучшего молодого игрока отправилось к Иссе Каборе из Буркина-Фасо.
Сенегал впервые в истории выиграл Кубок Африки, одолев Египет в серии пенальти – Мане вколотил победный гол.