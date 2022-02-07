Мане і Ко змусили країну божеволіти – Сенегал влаштував неймовірне святкування перемоги на КАН
23:06 - Читать на русском
Збірна Сенегалу разом зі своїми уболівальниками насолоджується успіхом.
осн. час ( 0 : 0 )
пен. ( 4 : 2 )
завершено
Напередодні Сенегал обіграв Єгипет у фіналі Кубка Африканських націй. Переможця визначила серія пенальті.
Домінація Сенегалу: КАН роздав нагороди найкращому тренеру, гравцю і бомбардиру турніру
Перший трофей у історії збірної разом із футболістами вийшли відсвяткувати десятки тисяч уболівальників.
Варто зауважити, що до цьогорічного успіху Сенегал іще двічі грав у фіналах Кубка Африканських націй, але програвав і в 2002, і в 2019.
Сенегал вперше в історії виграв Кубок Африки, здолавши Єгипет у серії пенальті – Мане вколотив переможний гол
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter