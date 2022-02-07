Напередодні Сенегал обіграв Єгипет у фіналі Кубка Африканських націй. Переможця визначила серія пенальті.

Домінація Сенегалу: КАН роздав нагороди найкращому тренеру, гравцю і бомбардиру турніру

Перший трофей у історії збірної разом із футболістами вийшли відсвяткувати десятки тисяч уболівальників.

Варто зауважити, що до цьогорічного успіху Сенегал іще двічі грав у фіналах Кубка Африканських націй, але програвав і в 2002, і в 2019.

Сенегал вперше в історії виграв Кубок Африки, здолавши Єгипет у серії пенальті – Мане вколотив переможний гол