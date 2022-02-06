Многострадальный камерунский КАН, который должен был быть проведен еще в прошлом году, наконец-то дошел до финала. В битве за титул чемпиона Африки сошлись сборные Сенегала и Египта, хотя для большинства планеты это был матч Мане против Салаха – ливерпульской звездной парочки. "Фараоны" могли выиграть восьмой КАН в своей истории, но в последний раз они торжествовали 12 лет назад – "львы" же дважды выходили в финал (в частности, на предыдущем чемпионате), но до сих пор не знали вкуса золота.

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Сенегал был очевидным фаворитом. Это поколение должно было брать КАН еще в 2019, однако тогда команду остановил Алжир. Подопечные Алью Сиссе запомнили то фиаско, так что матч против Египта они начали чрезвычайно агрессивно – настолько, что уже на 5-й минуте Мане влетел в штрафную и заработал пенальти. Садьо сам пошел выполнять "11-метровый". Нападающий взял бешеный разбег и изо всех сил выстрелил по центру, однако Абугабаль парировал! Интересно, что перед ударом Салах что-то нашептал своему голкиперу.

Египет практически ничем не отвечал до середины первого тайма, а вот Сенегал продолжал давление. Правда, конкретных моментов возникало немного: к 30-м минутам можно вспомнить только слабенький лонгшот Сарра (без проблем для Абугабаля) и две классные атаки с прострелами все того же Сарра на дальнюю штангу – в обоих случаях Мане немножко не успевал на замыкание. В целом представители черной части Африки доминировали, но не хватало идей в завершении.

Египет несколько выровнял игру в последние 15-20 минут. Не в последнюю очередь это стало возможным благодаря активизации Салаха – Мохамед принимал мяч в глубине и пытался протащить его на дриблинге к воротам. Дважды это удалось: на 31-й минуте лидер "фараонов" обыграл пятерых оппонентов и пробил метров с 18-ти (получилось слишком слабо), а на 43-й он же влетел на правый край штрафной и бахнул в ближнюю девятку – Менди спас Сенегал! "Львы" сразу же огрызнулись классным дальним ударом Куяте, однако мяч прошел рядом с правой штангой.

Отдыхать команды отправились при нулях на табло. Второй тайм начался с новой волны атак сенегальцев: на 50-й минуте Гуйе пробивал с левой половины штрафной с рикошетом от Фатхи (Абугабаль поймал мяч), а на 52-й прострел Буна Сарра не смогли выбить ни защитники, ни голкипер. Мане зацепился за отскок, но Абугабаль в отчаянном прыжке выцарапал сферу с ног Садьо. Еще через четыре минуты Дьедью замыкал прострел с правого фланга ударом в створ, однако вратарь снова выручил египтян.

Карлуш Кейруш отреагировал на такой старт тройной заменой, выпустив на 59-й минуте Зизо, Трезеге и Марвана Хамди (Мостафа Мохаммед, Мармуш и Эль-Сулея покинули поле). Этот ход помог выровнять ход матча. Египет даже начал огрызаться моментами – так, на 69-й Трезеге замкнул подачу со стандарта (выше ворот), а на 74-й Марван нанес удар головой после навеса на линию вратарской. Мяч пролетел рядом с правой штангой!

В последней 15-минутке на поле было очень скучно. Сенегал продолжал работать первым номером, но "львов Теранги" хватило всего на несколько прострелов без завершения и один удар с лёту в небо. Египет же ждал контрвыпадов и контратак – впрочем, возможности для выпада Салах и Ко не получили. Лучше всего в этот период работали опорники и защитники фараонов. В конце концов свисток арбитра отправил команды в овертаймы.

В первом из них Сенегал создал свои самые лучшие моменты. Всего через несколько секунд после стартового свистка свежий Булай Диа полетел практически один на один с голкипером – его догнали в штрафной, но удар в дальний угол накрыть уже никто не успел. Абугабаль парировал! На 100-й минуте он снова спас египтян, вытащив замыкание Бамба Дьенга в правую девятку. После подачи с углового на 101-й Мане пробивал головой, но теперь мяч прошел над перекладиной.

Во втором овертайме Египет поднял обороты, долго держа мяч на чужой половине и получая пространство. Лучшими в этот период игры стали голкиперы – фантастический Абугабаль на 116-й минуте парировал пушечный выстрел Бамба Дьенга метров с 30 в левый угол, а Менди на 117-й вытащил удар Зизо с линии штрафной под перекладину. Наконец, дополнительное время завершилось. Победителя должна была определить серия пенальти.

Сенегал начал первым. К мячу подошел капитан Калиду Кулибали – Абугабаль угадал угол, но не успел отбить. Зизо ответил ударом в противоположный Менди угол. 1:1! Следующим бил Диалло – спокойно, точно в левый нижний. Абдель Монем ответил в тот же угол, но попал в штангу! Впрочем, "львы" не воспользовались шансом, ведь выстрел Буна Сарри парировал Абугамаль, а Марван Хамди сравнял счет. 2:2!

Бамба Дьенг выстрелил с 11-ти метров точно в девятку. 3:2. Вышедший в овертайме Лашин пошел отвечать, но пробил бездарно! Низом, по центру, без проблем для Менди. Садьо Мане надлежало добить Египет, что тот и сделал мощным ударом в левый нижний. 4:2! Сенегал впервые в истории становится чемпионом Африки!

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