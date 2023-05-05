Мане готовит побег из Баварии – на экс-звезду Ливерпуля претендуют два клуба АПЛ
13:29 - Читати українською
Вингер Баварии Садьо Мане из-за недавнего скандала с одноклубником Лероем Сане готов к уходу из Мюнхена.
Мане готов покинуть Баварию лишь после одного сезона в составе мюнхенского клуба, сообщает журналист Николо Скира.
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Отмечается, что по сенегальцу уже спрашивали два клуба из АПЛ. Ранее сообщалось об интересе Челси к Садьо.
К слову, Мане провел 35 матчей за Баварию в этом сезоне, отметившись 12 голами и 5 результативными передачами.
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