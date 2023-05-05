Вінгер Баварії Садьйо Мане через нещодавній скандал з одноклубником Лероєм Сане готовий до відходу з Мюнхена.

Мане готовий покинути Баварію лише після одного сезону в складі мюнхенського клубу, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

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Зазначається, що щодо сенегальця вже питали два клуби з АПЛ. Раніше повідомлялось про інтерес Челсі до Садьйо.

До слова, Мане провів 35 матчів за Баварію у цьому сезоні, відзначившись 12 голами та 5 результативними передачами.

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