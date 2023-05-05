Мане готує втечу з Баварії – на екс-зірку Ліверпуля претендують два клуби АПЛ
13:29 - Читать на русском
Вінгер Баварії Садьйо Мане через нещодавній скандал з одноклубником Лероєм Сане готовий до відходу з Мюнхена.
Мане готовий покинути Баварію лише після одного сезону в складі мюнхенського клубу, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
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Зазначається, що щодо сенегальця вже питали два клуби з АПЛ. Раніше повідомлялось про інтерес Челсі до Садьйо.
До слова, Мане провів 35 матчів за Баварію у цьому сезоні, відзначившись 12 голами та 5 результативними передачами.
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