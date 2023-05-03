С Садио Мане в Баварии общается только его партнёр по сборной Сенегала.

Мане "изолирован" в раздевалке Баварии с тех пор, как разбил губу своему партнёру по команде Лерою Сане. Об этом информирует Bild. Сообщается, что с форвардом общается только его партнёр по сборной Сенегала Буна Сарр.

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Согласно источнику, футболисты Баварии были разочарованы не только человеческими качествами Мане, но и его техникой на футбольном поле.

Бавария ищет покупателя на Садио, который перешел в мюнхенский клуб прошлым летом из Ливерпуля за 32+9 миллиона евро.

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