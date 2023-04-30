Чемпионская битва Бундеслиги в этом сезоне определяет не сильнейшую команду, а менее проблемную. Bild на днях сделал красноречивую картинку "Гонка улиток на пути к титулу". Неделю назад Бавария ужасно сыграла против Майнца и потеряла очки, а Боруссия вырвалась вперед. Однако уже в следующем туре Дортмунд все испортил, расписав ничью с Бохумом.

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Судьба Баварии оказалась в руках самих мюнхенцев – и они приблизились к серебряной салатнице. Команда Томаса Тухеля справилась с Гертой на своем поле. Хотя не обошлось без традиционных трудностей с плохой реализацией. Бавария весь первый тайм провисела на воротах Кристенсена, но забить не смогла.

Самыми активными были Коман и Гнабри. Они выходили на хорошие ударные позиции и создавали моменты партнерам. Каждый из них должен был загнать мяч в сетку еще до перерыва. Вышедший в центре атаки Мане терялся на фоне коллег. Сенегалец также упустил прекрасный шанс.

Мюнхенцы отложили дело на второй тайм. Сане, Мюллер и Гравенберх усилили игру со скамейки запасных, но отличились именно те, кто наработал на гол. За 20 минут до конца основного времени Киммих в центре штрафной нашел свободного Гнабри и идеально навесил ему на голову. А спустя еще 10 минут Йозуа вырезал грандиозный пас на дальнюю штангу, который Коман превратил в ассист.

GNABRY'S GOAL! GREAT FINISH WITH HIS HEAD!



KIMMICH’S PASS IS ALSO UNBELIEVABLE pic.twitter.com/ZtQHmeR3Jm — Bayern & Football (@MunichFanpage) April 30, 2023

COMAN'S GOAL! ANOTHER UNBELIEVABLE PASS BY KIMMICH!!! pic.twitter.com/k7Af5TuWrc — Bayern & Football (@MunichFanpage) April 30, 2023

Очень много разговоров в последнее время, что у Баварии нет лидера. Левандовски ушел, Нойер травмирован, Мюллер не имеет гарантированного места в старте. Капитанская повязка и вся ответственность упали на плечи Киммиха. Результаты плохие – капитан первый в очереди на критику. Но сегодня Йозуа показал себя настоящим вожаком, решив судьбу встречи.

Бавария набрала 62 очка и вернулась на вершину Бундеслиги. Отрыв от Дортмунда за четыре тура до финиша – 1 балл. Герта осталась последней в таблице (22 пункта).

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