Мане – о конфликте с Салахом: Мы уже все забыли и снова стали друзьями

Нападающий Ливерпуля Садио Мане прокомментировал свой недавний конфликт с Мохамедом Салахом.

"Эпизод с Салахом? Это уже забыто. Это те вещи, которые происходят в футболе. Иногда вам приходится говорить друг другу в лицо определенные моменты.

Салах опубликовал смешное видео по мотивам его конфликта с Мане

Мы уже помирились и стали такими же добрыми друзьями, какими были раньше", – приводит слова Мане Canal +.

Напомним, конфликт начался во время матча 3-го тура английской Премьер-лиги между Бернли и Ливерпулем (0:3). В одном из игровых моментов Салах не отдал пас Мане. Сенегальца через минуту заменили, и телеоператоры зафиксировали, как тот бурно высказывался в адрес своего партнера по атаке, а затем продолжил вести себя эмоционально на скамейке запасных.

Челси разгромил Вулверхэмптон, Тоттенхэм уничтожил Кристал Пэлас: 5-й тур АПЛ, матчи субботы