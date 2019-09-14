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Салах опубликовал смешное видео по мотивам его конфликта с Мане

12:12 103 Читати українською
Салах опубликовал смешное видео по мотивам его конфликта с Мане
Салах и Мане / Getty Images

Звездный нападающий Ливерпуля по-своему отреагировал на неоднозначный инцидент с Садио Мане в матче против Бернли.

Мохамед Салах в своем Twitter опубликовал видео о примирении с Садио Мане.

Фаулер стал на защиту Салаха в конфликтной ситуации с Мане

В ролике египтянин и сенегалец "исполняют роли" детей, бегущих навстречу друг другу, а потом крепко обнимаются. За всем этим наблюдает Юрген Клопп, который "стал" заботливым отцом.

Напомним, в матче против Бернли Мане бурно отреагировал на жадность Салаха в одном из опасных эпизодов. Это породило слухи о конфликте между двумя звездами Ливерпуля, однако Клопп заверил, что все недоразумения между подопечными уже решены.

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