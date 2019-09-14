Ливерпуль уверенно победил Ньюкасл и остался на вершине турнирной таблицы: 5 тур АПЛ, матчи субботы

В рамках 5-го тура чемпионата Англии Ньюкасл на выезде уступил Ливерпулю (1:3). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2019/2020, 5-й тур

Ливерпуль – Ньюкасл – 3:1

Голы: Мане, 28, 40, Салах, 72 – Виллемс, 7

Брайтон – Бернли – матч начнется в 17:00

Вулверхемптон – Челси – матч начнется в 17:00

Манчестер Юнайтед – Лестер – матч начнется в 17:00

Тоттенхэм — Кристал Пелас – матч начнется в 17:00

Шеффилд Юнайтед – Саутгемптон – матч начнется в 17:00

Норвич – Манчестер Сити – матч начнется в 19:30

Салах опубликовал смешное видео по мотивам его конфликта с Мане

Лидер АПЛ Ливерпуль на своем поле принимал Ньюкасл. Мерсисайдцы перед началом матча шли без потерь, набрав максимальное количество очков. "Сороки" же в стартовых турах потерпели два поражения и планировали исправить свое турнирное положение. Уже на 7-й минуте они взялись за дело: Джентри Виллемс, получив от Кристиана Атсу мяч на границе штрафной площадки, подделал его под рабочую ногу и мощно пробил в правый от вратаря угол. Шокированный Ливерпуль помчался к воротам соперника, но защита Ньюкала работал на отлично, не подпуская "красных" к своей вратарской площадке.

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На 27-й минуте, после подачи углового, Джамаал Ласселс завалил в своей штрафной Жоэля Матипа, однако арбитр проигнорировал этот эпизод и не назначил пенальти. Но уже через минуту Садьйо Мане с передачи Эндрю Робертсона сравнял счет в матче: сместившись с левого фланга ближе к центру штрафной он обводным ударом отправил мяч в правый угол ворот.

Под конец тайма вместо травмированного Ориджи на поле появился Фирмино, а через мгновение мерсисайдцы вышли вперед: после ошибки Мартина Дубравки (при попытке в падении забрать мяч, круглый просто отскочил от голкипера) Мане добил мяч в пустые ворота.

В начале второй половины встречи отличный шанс имел Вейналдум: заметив что Дубравка вышел далеко из ворот, он пытался перебросить кипера гостей. Для успеха не хватило совсем мало.

На 56-й минуте Фирмино пробивал в упор с угла штрафной – Дубравка сориентировался в ситуации и выбил мяч на угловой. Впоследствии свой шанс упустил Робертсон пробив прямо в голкипера гостей.

Наконец, на 72-й минуте "красные" разыграли отличную комбинацию: Мохамед Салах пройдя несколько метров отпасовал на Фирмино – Роберто пяткой красиво вернул мяч египтянину и тот пробил мимо голкипера, увеличив преимущество своей команды.

За три минуты до окончания матча вновь продемонстрировал свое мастерство Дубравка, отбив удар в упор Шакири. Через мгновение третий гол забил Мане, однако арбитр зафиксировал положении вне игры и взятие ворот не засчитал.

Эта победа принесла Ливерпулю 15 очков и первое место в турнирной таблице, Ньюкасл с 4 пунктами остался четырнадцатым.

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