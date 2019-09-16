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Мане – про конфлікт із Салахом: Ми вже все забули та знову стали друзями

10:46 378 Читать на русском
Мане – про конфлікт із Салахом: Ми вже все забули та знову стали друзями
Мане та Салах / AFP

Нападник Ліверпуля Садьйо Мане прокоментував свій недавній конфлікт із Мохамедом Салахом.

"Епізод з Салахом? Це вже забуте. Це ті речі, які відбуваються в футболі. Іноді вам доводиться промовляти один одному в обличчя певні моменти.

Салах опублікував кумедне відео за мотивами його конфлікту з Мане

Ми вже помирилися і стали такими ж добрими друзями, якими були раніше", – наводить слова Мане Canal +.

Нагадаємо, конфлікт розпочався під час матчу 3-го туру англійської Прем'єр-ліги між Бернлі і Ліверпулем (0:3). В одному з ігрових моментів Салах не віддав пас Мане. Сенегальця через хвилину замінили, і телеоператори зафіксували, як той бурхливо висловлювався на адресу свого партнера по атаці, а потім продовжив вести себе емоційно на лавці запасних.

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Теги
Англія Мохамед Салах Мохамед Салах Садьйо Мане Садьйо Мане Ліверпуль Ліверпуль
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