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Мандзюк вспомнил, как Коноплянка хитрил на тренировках

12:41 77 Читати українською
Мандзюк вспомнил, как Коноплянка хитрил на тренировках
Виталий Мандзюк / Фото из открытых источников

Экс-защитник Днепра Виталий Мандзюк рассказал о лайфхаках хавбека Шахтера Евгения Коноплянки, с которым вместе играл в днепровском клубе.

"Коноп (Евгений Коноплянка – прим.) чуть-чуть талантливый в футболе, но то, что касается того, как он бегал... Если это круг, то он наперерез мог. Зато он отрабатывал на поле.

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Испанцы (тренерский штаб Хуанде Рамоса – прим.) ничего ему не говорили. Есть ремесленники, а есть... Он делал свое дело, ему ничего не говорили по этому поводу. Каждый силен по-своему", – рассказал Мандзюк в программе Бомбардир.

Напомним, Виталий защищал цвета Днепра с 2010 по 2017 гг. Евгений Коноплянка находился в структуре днепровского клуба с 2006 по 2015 гг.

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Виталий Мандзюк Виталий Мандзюк Днепр Днепр Видеоновости УПЛ Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка
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