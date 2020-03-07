Мандзюк пригадав, як Коноплянка хитрував на тренуваннях

Екс-захисник Дніпра Віталій Мандзюк розповів про лайфхаки хавбека Шахтаря Євгена Коноплянки, з яким разом грав у дніпровському клубі.

"Коноп (Євген Коноплянка – прим.) – трохи талановитий у футболі, але те, що стосується того, як він бігав... Якщо це коло, то він напереріз міг. Зате він відпрацьовував на полі.

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Іспанці (тренерський штаб Хуанде Рамоса – прим.) нічого йому не говорили. Є ремісники, а є... Він робив свою справу, йому нічого не говорили з цього приводу. Кожен сильний по-своєму", – розповів Мандзюк у програмі Бомбардир.

Нагадаємо, Віталій захищав кольори Дніпра з 2010 по 2017 роки. Євген Коноплянка перебував у структурі дніпровського клубу з 2006 по 2015 роки.

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