Коноплянка назвал важнейший козырь Шахтера в противостоянии с Вольфсбургом в Лиге Европы

Полузащитник донецкого Шахтера Евгений Коноплянка, который имеет опыт выступлений в Бундеслиге, прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

"Все мы знаем, что дисциплина у немецких команд на первом месте. Это их самый важный козырь. Они всегда придерживаются своей тактики, и до последней минуты будут играть так, как скажет тренер.

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Будет трудно пройти их оборону. Но самое правильное – в другом. Да, уделить внимание сильным качествам Вольфсбурга необходимо, без этого никуда. Но прежде всего нужно просто смотреть на свою игру и с каждым матчем ее улучшать. Если мы это делаем, то все стратегии соперника ломаются. И это наш самый большой козырь", – цитирует Коноплянку официальный сайт донецкого клуба.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга "горняки" проведут на выезде 12 марта в 22:00. Ответный матч в Харькове – через неделю, 19 марта, в 19:55.

К слову, с сегодняшнего дня стартовал первый этап продажи билетов на домашний поединок "оранжево-черных" против "волков".

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