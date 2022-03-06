Именитый защитник вступил в ряды территориальной обороны и уже патрулирует улицы с автоматом.

"Где вы, две тряпки обос*анные?": Алиев жестко наехал на Тимощука и Ордеца, которые до сих пор остаются в России

Мандзюк (сейчас работает тренером по физподготовке в Колосе) стал далеко не первым футбольным деятелем, взявшимся за непосредственную защиту Украины. Ранее это сделали Бессонов, Вернидуб, Алиев, Кополовец, Богданов, Столярчук и многие другие.

Напомним, война Украины против России продолжается с 24 февраля. Наша страна демонстрирует чудеса смелости и консолидации, которые станут роковыми для оккупанта.

Український Серхіо Рамос: стиль, прес, татуювання і вогнепальна зброя – брутальність зашкалює

Фото Footboom.