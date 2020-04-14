Український Серхіо Рамос: стиль, прес, татуювання і вогнепальна зброя – брутальність зашкалює

"Футбол 24" обрав автора найсуворішого Instagram серед українських футболістів.

Віталію Мандзюку – 34. Майже три роки він поза футболом через хронічні травми, які підштовхнули до закінчення кар'єри.

Вихованець сімферопольського футболу розпочинав у київському Динамо, де не зумів стати гравцем основного складу. Найкращий період свого життя провів у Дніпрі, куди перейшов у сезоні 2009/10 і відіграв до 2017-го. Через вище згадані травми пропустив фінал Ліги Європи-2015 проти Севільї. У його активі – 24 матчі за національну збірну України (1 гол).

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Після закінчення кар'єри Мандзюк не розгубився і наповнив своє життя новими сенсами. Залучався до ветеранської збірної України, регулярно та інтенсивно займається у тренажерному залі (і навіть вдома), зараз допомагає підтримувати форму Бурді, Коваленку, Шапаренку та іншим.

Відео із вправами викладає у своєму Instagram, і це далеко не весь контент! Мандзюк – це відчуття стилю. Тату, продумані луки, барбершопи і селфі. Чимось невловимо нагадує Серхіо Рамоса. А завдяки дрімучій бороді і суворим чорно-білим тонам навіть перевершує капітана Реала у брутальності.

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1. Для початку – селфі у профіль.

2. Загрозливий анфас.

3. На полі ми його запам'ятали під іншими номерами.

4. Ймовірно, у такий спосіб Мандзюк закликає оберігати північних плямистих сов.

5. Тут навіть кращий ракурс. У кріслі найвідомішого барбера серед футболістів – Єгора Лугачова.

6. Іноді можна поголитися й самому. Але обов'язково – дідівським методом. Тільки олдскул!

7. На спині – ще крутіше полотно.

8. У 2017-му Віталій набив зображення своєї дружини Анни. Через два роки стало відомо, що пара розлучилася.

9. Від шлюбу у Мандзюка залишився син Артем.

10. Peaky Blinders.

11. "Життя красиве, коли кольорове", – як співав Кузьма.

12. Сеньйор Робінзон.

13. Про фізкультуру не варто забувати навіть на Мальдівах.

14. Гра на контрастах: тепло...

15. ...холодно!

16. На Ніагарському водоспаді.

17. Супермодель.

18. Ностальгія за Динамо.

19. Перевірка озброєння української армії.

20. Вишиванка для патріота.

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