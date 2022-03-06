Колишній захисник Дніпра, Динамо та збірної України Віталій Мандзюк поповнив список футболістів, які взяли зброю до рук.

Іменитий оборонець вступив до лав територіальної оборони і вже патрулює вулиці з автоматом.

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Мандзюк (зараз працює тренером з фізпідготовки у Колосі) став далеко не першим футбольним діячем, який взявся за безпосередній захист України. Раніше це зробили Безсонов, Вернидуб, Алієв, Кополовець, Богданов, Столярчук та багато інших.

Нагадаємо, війна України проти Росії триває з 24 лютого. Наша країна демонструє дива сміливості і консолідації, які стануть фатальними для окупанта.

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Фото Footboom.