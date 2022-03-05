"Тимощук, а где ты пропал? Что, язык в жопу засунул, или у кого-то в жопе он торчит? Патриот ты наш, украинский. Оказывается ты флажки рисовал на щеках для того, чтобы попонтоваться?

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Ордец, а ты где? Как там Динамо Москва? Патриоты вы херовые, бл*дь! Рак (Ярослав Ракицкий, – прим.) и Ворона (Андрей Воронин, – прим.): я знал вас мужиками – вы и остались мужиками. Я знаю, что вы – патриоты этой страны. Я уверен, что у нас все будет хорошо", – сказал Алиев в видеообращении на своей странице в Instagram.

Напомним, Александр присоединился к терробороне Киева, чтобы с оружием в руках защищать Украину от оккупанта.

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