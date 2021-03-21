Фитнес-тренер Колоса Виталий Мандзюк прокомментировал ситуацию со скандалом, возникшим вокруг Евгения Селезнева во время сборов в Турции.

"Трудно об этом говорить, потому что есть такой момент, когда нельзя все разглашать, когда все должно остаться в семье.

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Женя – парень такой... Все мы знаем, как он может отдыхать. Видимо, Женя сорвался, как мне показалось. Трудно сказать, был ли он в состоянии алкогольного опьянения, не был... Там руководство все решает. Был момент, что Женя нарушил режим – это не впервые.

Женя раньше показывал серьезные результаты – наверное, многие тренеры как-то закрывали глаза. Ему сейчас не 30 лет. Здесь все связано с командной дисциплиной. Несомненно, Женя помогал команде, но появилась шаткая ситуация в дисциплине", – сказал Мандзюк в комментарии программе "Футбольный формат".

Добавим, Селезнева исключили из заявки на вторую часть сезона УПЛ. Правда, официально о расторжении контракта ни клуб, ни игрок пока не сообщали.

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