"Я сам не понял эту ситуацию. Если рассказать о событиях этого дня, то утром была тренировка. Я вышел на нее, позанимался в полностью нормальном состоянии. Все меня видели. На протяжении долгого времени у меня болел ахилл. В этот день я прыгал через барьеры и почувствовал, что он очень сильно воспалился. Поговорил с доктором и решил закрыть глаза и выпить таблетки. Я до этого ни одного дня не пропустил, хотя доктора говорили сделать паузу. Эти сборы для меня были очень важны. Я дал слово президенту клуба, что забью еще 8 голов. Привел себя в такую форму, как никогда.

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Прошла тренировка, теория, обед, и мы поехали на товарищеский матч с брестским Рухом. Началась разминка, а я не могу ни двигаться, ни по мячу попасть. Мне было больно. Подошел к доктору, он сказал уходить с поля. Но я ответил: "Нет!". Попросил таблетку и сказал, что буду пробовать. Выпил 3 обезболивающих – не прошло. Сказал сделать еще что-нибудь. Выпил "Нимесил", меня начали растирать. Надо было уже идти в раздевалку, а я понимаю, что не помощник. Это моё здоровье. Зашел в раздевалку и сказал, что не могу. Через 5 минут заходит Виталий Лисицкий (спортивный директор Колоса – прим.) и говорит: "Мы тебе купили билет, ты уезжаешь домой".

Купили – уезжаю. По какой причине – никто не понимает. Через 3 минуты Бурбас пишет, что меня отчислили за нарушение режима. Я еще находился в раздевалке, меня никто не видел. По дороге я уже сказал, мол, давайте как-то разбираться: в чем проблема, какой режим, кто нарушил? Мне говорят: "У нас предположение, что ты был неадекватным". Это как? Меня видели много людей.

Звоним доктору, он говорит, что не чуял у меня перегара, что я был вполне адекватным, что у меня болел ахилл. Я попросил, чтобы независимые люди позвонили. Сказал Владимиру Езерскому, чтобы тот позвонил Юрию Беньо и просто для себя узнал. Он ответил: "Я ему звонил, он сказал, что ты вполне адекватный человек, нормально сидел, но был нервным". Конечно, был нервным. Я ведь хотел играть, не пропустил ни одной тренировки, а ахилл не позволяет. Сказали, что будут видео смотреть – пожалуйста.

И тут в Украине начинается на меня выливаться грязь, что якобы я сидел с Андреем Ворониным, выпил с ним и пришел пьяным на матч. Давайте подумаем логично. Утром на тренировке я был нормальным, а между ею и контрольной встречей было три часа. То есть это надо было пойти на обед, а потом брать и глушить водку, не останавливаясь. Это же сколько надо было выпить, чтобы я был неадекватным. Неадекватность в чем проявляется? Кто знает меня, я своеобразный человек. Я могу выпить, я не ангел, но после матча. В выходной это можно сделать, я же не отрицаю. Просто не понимаю, как можно напиться до игры. Зачем это вообще делать? То есть утром на тренировке ты нормальный, а потом перед игрой идешь и хлебаешь алкоголь? Какой смысл? Я не такой человек.

Насчет неадекватности. Мы играли с Наполи на выезде (речь о Днепре – прим.), команда выходит на разминку, а я иду последним в наушниках и танцую сам себе. Мне жена говорит: "Ты видел себя со стороны? У тебя с головой проблемы?". А я так настраиваюсь на матчи, я не робот. Я выхожу не на работу, а получать удовольствие. Неадекватность можно по-разному интерпретировать.

Хочу развеять грязь, которая на меня выливается. До меня доходят слухи, что кто-то подошел к Руслану Костышину и сказал, чтобы он обратил на меня внимание, когда мне растирали ахиллы, что я неадекватный. Все сборы я работал, привел себя в порядок, лупашил на тренировках и привел себя в сумасшедшую форму. У нас были хорошие отношения с Костышиным – он тренер, а я футболист. У меня даже не было времени с кем-то ругаться, потому что в 9 подъем. Потом индивидуальное занятие в зале и командная тренировка.

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Я находил общий язык с Луческу, Рамосом, Маркевичем, тренерами сборной и не был алкоголиком. А сейчас из меня в один момент пытаются сделать конченого алкоголика. Я не понимаю, откуда растут ноги. Наверное, кто-то Костышину капает в уши. Наверное, я кому-то невыгоден в этой команде. У меня со всеми были нормальные отношения, а сейчас не берет трубку ни тренер, ни президент. Сейчас мне хотят дать тренера, чтобы я тренировался отдельно от команды, забрать у меня футбол.

В клубе сначала говорили, что я был выпившим. Я говорю: "Поехали сдадим кровь". Потому уже говорили, что я был не выпившим, а неадекватным. Говорю, давайте сдадим анализы. А они – мне: "Оно нам не надо". Как это не надо? Мне же надо отбелить свое имя, на меня вылилась грязь. В клубе говорят, что не они выливали эту грязь. Откуда тогда взялось это все?

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Мы действительно сидели с Ворониным, но это была разница в 2-3 дня. Виделись и с другими людьми, это известные футболисты, которые играли в европейских чемпионатах. Фамилии называть не буду, не буду выносить сор из избы. Мы действительно собрались за 3 дня до игры. Я предупредил, что поеду и посижу с людьми. На следующий день у нас было восстановление, тренировки не было. Это нормально. Я имею право встретиться со своими друзьями, с которыми играл в сборной. Мы культурно посидели.

Из меня сейчас сделали негативного человека и никто не дает опровержение. Где доказательства? Я же не мальчик с улицы. Алкоголик достиг бы того, чего достиг я? Думаю, нет. Клуб хочет разорвать со мной контракт, но я не понимаю, на основании чего.

Один из представителей клуба позвонил в нетрезвом состоянии и сказал: "Привет Воронину, а тебе – пока. У нас есть предположение, что ты выпивший". И бросил трубку. А через минуту звонит опять и говорит, что я неадекватный. Ты вообще думаешь, что ты и кому говоришь? Он отвечает: "Я тебе говорил, что ты неадекватный?". Да ты же мне это 2 секунды назад сказал. Ты выпивший, зачем ты мне звонишь. Если ты хочешь разорвать со мной контракт, то это делается по-другому.

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Поднимайте видео из гостиницы, счета из номера – я никуда не выходил. Я приму любое доказательство, только скажите, в чем я виноват. Но я полностью чист. Я виноват, что не вышел на матч, но это из-за ахилла. Я хочу понять, кому я невыгоден, кто это все делает. Я не говорю, что царь и бог, что король футбола, но таким образом с таким футболистом так не поступают. Сейчас все команды сформированы, а я выставлен в плохом свете", – рассказал Селезнев в эфире YouTube-канала Бомбардир.