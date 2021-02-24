"Полкоманды начало бухать после прихода Селезнева в Колос? Это не соответствует действительности. В нашей команде все – профессионалы.

Поворознюк: Який піар з приходу Селезньова у Колос? Півкоманди почало бухати

После игры можем позволить себе разве по одной баночке пива. Такая практика существует во всей Европе. А такого, чтобы в "какого состояния", нет. Мы 2 профессионалы", – лаконично отметил Ореховский в интервью" Футбол 24 ".

Добавим, Селезнева исключили из заявки Колоса на вторую часть сезона УПЛ. Правда, официально о расторжении контракта ни клуб, ни игрок пока не сообщали.

Полная версия интервью на "Футбол 24": "Ребров казав: "Головне – не хвилюйтеся": герой Колоса – про вдячність Динамо, вирок від Хацкевича і Лігу чемпіонів