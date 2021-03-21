Фітнес-тренер Колоса Віталій Мандзюк прокоментував ситуацію щодо скандалу, який виник навколо Євгена Селезньова під час зборів у Туреччині.

"Важко про це говорити, тому що є такий момент, коли не можна все розголошувати, коли все повинно залишитися в сім'ї.

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Женя – хлопець такий... Всі ми знаємо, як він може відпочивати. Мабуть, Женя зірвався, як мені здалося. Важко сказати, чи був він у стані алкогольного сп'яніння, чи не був... Там керівництво все вирішує. Був момент, що Женя порушив режим – це не вперше.

Женя раніше показував серйозні результати – напевно, багато тренерів якось закривали очі. Йому зараз не 30 років. Тут все пов'язано з командної дисципліною. Безсумнівно, Женя допомагав команді, але виникла хитка ситуація в дисципліні", – сказав Мандзюк у коментарі програмі "Футбольний формат".

Додамо, Селезньова виключили із заявки на другу частину сезону УПЛ. Щоправда, офіційно про розірвання контракту ні клуб, ні гравець поки не повідомляли.

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