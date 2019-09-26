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Манджукич отказался от соблазнительной суммы ради перехода в Манчестер Юнайтед

11:09 65 Читати українською
Манджукич отказался от соблазнительной суммы ради перехода в Манчестер Юнайтед
Марио Манджукич / ФК Ювентус

Нападающий сборной Хорватии и итальянского Ювентуса Марио Манджукич не хочет переходить в катарский чемпионат – мечта поиграть в АПЛ не покидает форварда.

Форвард туринского Ювентуса Марио Манджукич стремится пополнить ряды манкунианцев, сообщает Daily Mail.

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Чтобы оказаться в Манчестер Юнайтед хорват уже отказался от заманчивого предложения из Катара – шейхи гарантировали футболисту зарплату в размере 7 млн фунтов в год. Отмечается, что английский клуб может возобновить переговоры с хорватским ветераном в январе.

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Напомним, Манджукич еще летом мог пополнить ряды "красных дьяволов", однако сумма в 15 млн фунтов, которую англичане предложили за хорвата, оказалась недостаточной для Ювентуса.

К слову, после поражения от Вест Хэма (0:2) наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер и исполнительный директор клуба Эд Вудворд провели встречу, на которой норвежский специалист настаивал на усилении линии атаки и предложил кандидатуры форварда Барселоны Усмана Дембеле и нападающего Ювентуса Марио Манджукича.

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Италия Ювентус Ювентус Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Марио Манджукич Марио Манджукич Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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