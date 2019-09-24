Манчестер Юнайтед выбирает между форвардами Ювентуса и Барселоны

В лагере манкунианцев готовят значительное усиление атакующей линии на зимнее трансферное окно.

Наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер и исполнительный директор клуба Эд Вудворд провели встречу после фиаско "красных дьяволов" в матче 6-го тура АПЛ против Вест Хэма (2:0).

Спортивный директор Ювентуса озвучил новые подробности трансфера Манджукича

На встрече норвежский специалист настаивал на усилении линии атаки и предложил кандидатуры форварда Барселоны Усмана Дембеле и нападающего Ювентуса Марио Манджукича, сообщает The Independent.

После 6-ти туров чемпионата Англии Манчестер Юнайтед находится на 8-й строчке турнирной таблицы. Стоит отметить, что подопечные Сульшера отличились лишь 8-ю голами.

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